بايدن يستبعد نشوب صراع دولي جراء زيادة الرسوم على منتجات صينية

ذكر الرئيس الأميركي جو بايدن إنه من المرجح أن تفرض الصين رسوما جمركية ردا على الرسوم التي فرضتها واشنطن اليوم الثلاثاء، لكنه استبعد أن تؤدي تلك الخطوة إلى صراع دولي.

واوضح بايدن لموقع "ياهو نيوز"، "لا أعتقد أن ما سيفعلونه سيؤدي إلى أي صراع دولي أو أي شيء من هذا القبيل. لكني أعتقد أن من المرجح أن يبحثوا عن طريقة لزيادة الرسوم الجمركية، ربما على منتجات ليست ذات صلة".