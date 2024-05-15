سلطات أوكرانيا بدات تقنينا طارئا للكهرباء بعدما أصبحت عاجزة عن التصدي لانخفاض الحرارة

بدأت السلطات في أوكرانيا تقنينا طارئا للتغذية بالتيار الكهربائي بعدما أصبحت البلاد عاجزة عن التصدي لانخفاض درجات الحرارة جراء ضربات روسية مستمرة منذ أسابيع على محطات الطاقة، وفق ما أعلنت شركة "أوكرينيرغو" المشغّلة للقطاع.
وذكرت الشركة المشغّلة في بيان، بانه "من الساعة 21,00 وحتى الساعة 24,00 (18,00-21,00 ت غ)، ستضطر أوكرينيرغو لفرض تقنين طارئ في كل مناطق أوكرانيا". وأضافت "السبب في ذلك هو نقص كبير في الكهرباء تعاني منه الشبكة نتيجة ضربات روسية وزيادة الاستهلاك بسبب موجة البرد".
في العاصمة كييف قالت السلطات إن الكهرباء انقطعت عن 10 بالمئة من الأسر.
واوضحت أوكرينيرغو إن إمداد الشركات بالكهرباء سيخضع لتقنين الأربعاء طوال اليوم.
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