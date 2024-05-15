مصر تلوح بخفض علاقاتها مع إسرائيل

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وحسبما أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال»، فقد أشار مسؤولون حكوميون مصريون ـ لم تسمهم ـ إلى أنه من الممكن أن تكون إحدى عواقب عمليات غزة، هي سحب السفير المصري من إسرائيل.
وأضاف التقرير، بأنه لا توجد حاليا أي خطط لقطع العلاقات تماما، ولم يكن هناك تعليق رسمي من الجانب المصري.
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