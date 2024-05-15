شكرا لقرائتكم خبر مصر تلوح بخفض علاقاتها مع إسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أمس، أن مصر قد تخفض علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، ردا على العملية العسكرية واسعة النطاق، التي تخوضها تل أبيب في قطاع غزة.

وحسبما أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال»، فقد أشار مسؤولون حكوميون مصريون ـ لم تسمهم ـ إلى أنه من الممكن أن تكون إحدى عواقب عمليات غزة، هي سحب السفير المصري من إسرائيل.

وأضاف التقرير، بأنه لا توجد حاليا أي خطط لقطع العلاقات تماما، ولم يكن هناك تعليق رسمي من الجانب المصري.