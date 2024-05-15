سائق أوبر للنيابة: "لو غلطت اعدموني".. ومحاميه يكشف عن موقفه بالقضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -رمضان يونس:

قال محمد جمال الدين محامي "سائق أوبر" المتهم بمحاولة خطف واغتصاب فتاة بالتجمع، إن موكله أنكر جميع التهم المنسوب إليه أمام النيابة؛ حيث اعترف لجهات التحقيق: "لو عملت كده اعدموني".

وتابع محامي المتهم في بث مباشر لـ "الخليج 365" أن المتهم تمسك بطلبه للنيابة بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالسيارة محل الحادث، لكشف ملابسات الواقعة وبيان مدى صحة محاولته خطف الفتاة وهتك عرضها: "العربية فيها كاميرات صوت وصورة وطلب تفريغ ذلك".

أشار المحامي: إذ ثبت ارتكاب موكلي الواقعة سأتنحى عن الدفاع في القضية :" لو السائق طلع مدان في القضية انا هتنحى".

من جانبه غادر "حسن" سائق أوبر سرايا نيابة مدينة نصر ثان، وذلك عقب سماع أقواله بشأن الواقعة.

وأمرت النيابة بعرض السائق على الطب الشرعي للكشف عن تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، كما أمرت بتحريز السلاح المستخدم في الواقعة.

واستدعت النيابة شهود العيان على الواقعة الذين نقلوا الفتاة من صحراء التجمع الثالث إلى منزلها.



دفاع سائق أوبر