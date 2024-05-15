يتخطى أوليمباد اليابان.. وزير الرياضة: يتوقع أن تحصد مصر هذه الميداليات في باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، أنه تم عقد اجتماع اليوم مع رؤساء الاتحادات للبت في الاستعدادات لخوض أولمبياد باريس 2024.

ونوه خلال لقائه ببرنامج في المساء مع قصواء، أن مؤتمرا صحفيا عقد اليوم في المركز الأولمبي بالمعادي للإعلان عن تفاصيل مشاركة البعثة المصرية في أولمبياد باريس 2024 التي تقام خلال الفترة من 26 يوليو حتى 14 أغسطس المقبل.

وتابع: إننا نسعى لتطوير الرياضة المصرية بما يواكب العالم المتقدم، مشيرا إلى أن وزارة الرياضة تعمل وفقا خطة لرسم رؤية واستراتيجية الرياضة المصرية.

وأكمل: أتوقع حصد من 7 إلى 10 ميداليات في أولمبياد باريس ليتم تخطي عدد الميداليات التي تم حصدها في أولمبياد طوكيو البالغة 6 ميداليات.

واختتم وزير الرياضة بقوله: هناك تخطيط علمي لحصد 15 ميدالية في الأولمبياد في 2028.

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