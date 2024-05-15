بعد سماع أقواله بواقعة "فتاة التجمع".. صرف سائق أوبر من سرايا النيابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

غادر "حسن" سائق أوبر الثاني الذي استقبل رحلة "فتاة التجمع" بعد أن ألغاها المتهم الأولم سرايا نيابة مدينة نصر ثان، عقب سماع أقواله بشأن واقعة التعدي على فتاة بمنطقة التجمع.

وكانت الفتاة اتهمت السائق المشار إليه بالاشتراك مع السائق المتهم الرئيسي، بعد حضوره لدى مسكنها لتوصيلها إلى مدينة الشيخ زايد، في حين أنها لم تطلبه من خلال التطبيق.

وعدلت فتاة التجمع عن أقوالها بعد اكتشافها أنه حضر للمسكن بناء على طلب تلقائي من التطبيق بتوفير أقرب سائق لها بعد إلغاء المتهم للرحلة، فقررت جهات التحقيق استبعاده من الاتهام وصرفه من جهات التحقيق.

من جانبها أمرت النيابة بعرض السائق المتهم على الطب الشرعي للكشف عن تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، كما أمرت بتحريز السلاح المستخدم في الواقعة.

واستدعت النيابة شهود العيان على الواقعة الذين نقلوا الفتاة من صحراء التجمع الثالث إلى منزلها.



محامي المتهم