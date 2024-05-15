نقلت صحيفة "بوليتيكو" الاميركية عن 4 مسؤولين أميركيين بان "العمليات الإسرائيلية الحالية في غزة تبث الحياة في حركة حماس، كما اننا نتفق مع الرأي القائل إن إسرائيل من غير المرجح أن تحقق النصر الكامل في غزة.

كانت هذه تفاصيل خبر بوليتيكو عن مسؤول أميركي: نتفق مع الرأي القائل إن إسرائيل من غير المرجح أن تحقق النصر الكامل في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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