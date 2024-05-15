التنمية المحلية: 50 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء خلال أسبوع واحد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أعلن الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن تلقي 50 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء منذ بدء العمل بقانون التصالح الجديد، يوم الثلاثاء الماضي.

وقال قاسم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "أون"، مساء الثلاثاء: من مميزات القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء هو تسهيل الإجراءات، حيث أصبح هناك إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي لم يكن يتم التصالح عليها".

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية: "تم السماح بالتصالح على المباني خارج الحيز العمراني وتم تشكيل لجان داخل المحافظات لاستلام طلبات التصالح والتي وصلت منذ يوم الثلاثاء الماضي، وحتى صباح أمس، إلى 50 ألف طلب تصالح، وهذه فترة تشغيل تمهيدي ومن المتوقع أن تزيد هذه الطلبات الشهر المقبل مع تعدد آليات تقديم طلبات التصالح، خاصة أن رئيس الوزراء يحق له أن يمد فترات تقديم الطلبات حتى 3 سنوات".

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