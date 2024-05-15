مالك سيارة واقعة "فتاة التجمع": "سائق أوبر مش بتاع مشاكل ومضيته على إيصال أمانة"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -رمضان يونس:

قال "أحمد شعبان" صاحب سيارة إلنترا -التي استأجرها سائق أوبر - في واقعة "فتاة التجمع " أن المتهم "ح.ا.ح" استأجر السيارة قبل ٩ أشهر من الواقعة وأنه لم يتلقى أية مشاكل من الشركة ضده.

وأوضح مالك السيارة؛ أنه وقع مع "سائق أوبر" على إيصال أمانة دون مبلغ مالي محدد "شيك على بياض" مؤكداً أنه يثق في "ح.ا.ح" منذ أن استأجر سيارته "كان مأجر العربية القديمة بتاعتي واستأمنته على العربية الجديدة".

وأشار مالك السيارة؛ أن "ح.اح" -سائق أوبر- لم يتلقى منه أي مشاكل منذ أن استأجر السيارة " هو بيحافظ على العربية".

وتفحص جهات التحقيق بالنيابة العامة كارت الذاكرة "ميموري" الخاص بكاميرا المراقبة المركبة بسيارة السائق لبيان مدي ملابسات الواقعة تفصيلاً.

وغادر "حسن" سائق أوبر - الثاني- الذي استقبل رحلة "فتاة التجمع" بعد السائق الأول، من سرايا نيابة مدينة نصر ثان، عقب سماع أقواله بشأن واقعة التعدي على فتاة بمنطقة التجمع.

وكانت الفتاة اتهمت السائق المشار إليه بالاشتراك مع السائق المتهم الرئيسي، بعد حضوره لدى مسكنها لتوصيلها إلى مدينة الشيخ زايد، في حين أنها لم تطلبه من خلال التطبيق.

وعدلت فتاة التجمع عن أقوالها بعد اكتشافها أنه حضر للمسكن بناء على طلب تلقائي من التطبيق بتوفير أقرب سائق لها بعد إلغاء المتهم للرحلة، فقررت جهات التحقيق استبعاده من الاتهام وصرفه من جهات التحقيق.



من جانبها أمرت النيابة بعرض السائق المتهم على الطب الشرعي للكشف عن تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، كما أمرت بتحريز السلاح المستخدم في الواقعة.