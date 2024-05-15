بوتين يؤيد خطة الصين للتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية

ياسر رشاد - القاهرة - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة نشرت في وقت مبكر من اليوم الأربعاء إنه يؤيد خطة الصين للتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية قائلا إن بكين لديها فهم كامل لما يكمن وراء الأزمة.. نقلًا عن "رويترز".

وقال بوتين لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) قبل زيارته لبكين هذا الأسبوع إن روسيا تظل منفتحة على الحوار والمحادثات لحل الصراع المستمر منذ أكثر من عامين.

وقال بوتين بحسب ما نُشر بموقع الكرملين على الإنترنت: "إن خطة الصين والمبادئ الأخرى التي أعلنها الرئيس "شي جين بينغ" الشهر الماضي تأخذ في الاعتبار العوامل الكامنة وراء الصراع.. ونحن إيجابيون في تقييمنا لنهج الصين في حل الأزمة الأوكرانية، وفي بكين، يفهمون حقًا أسبابها الجذرية ومعناها الجيوسياسي العالمي."

وكانت المبادئ الإضافية، التي وضعها شي خلال محادثاته مع المستشار الألماني أولاف شولتس، بمثابة "خطوات واقعية وبناءة" تعمل على تطوير فكرة ضرورة التغلب على عقلية الحرب الباردة.

وطرحت بكين ورقة من 12 نقطة قبل أكثر من عام تحدد المبادئ العامة لإنهاء الحرب، لكنها لم تدخل في التفاصيل، وقد لقيت استقبالا فاترا في ذلك الوقت في كل من روسيا وأوكرانيا، في حين قالت الولايات المتحدة إن الصين تقدم نفسها على أنها صانعة للسلام ولكنها تعكس "الرواية الكاذبة" لروسيا وتفشل في إدانة غزوها.

ووصف وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف" الشهر الماضي الاقتراح بأنه "خطة معقولة اقترحتها الحضارة الصينية العظيمة للمناقشة".

وتدعو مبادئ شي الإضافية إلى "تهدئة" الوضع وتهيئة الظروف اللازمة لاستعادة السلام وخلق الاستقرار وتقليل التأثيرات على الاقتصاد العالمي.

وتنظر روسيا إلى الصراع على أنه صراع يضعها في مواجهة "الغرب الجماعي" الذي لم يأخذ في الاعتبار مخاوف موسكو الأمنية من خلال الترويج لتوسع حلف شمال الأطلسي شرقًا والنشاط العسكري بالقرب من حدودها.

وتصف روسيا تصرفاتها في أوكرانيا بأنها "عملية خاصة" لنزع سلاح أوكرانيا وحمايتها من الفاشيين، بينما تقول أوكرانيا والغرب إن المزاعم الفاشية لروسيا لا أساس لها من الصحة، وإن الحرب عمل عدواني غير مبرر.

وأعلنت روسيا والصين عن علاقة "بلا حدود" قبل أيام فقط من شن موسكو غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022، لكن بكين تجنبت حتى الآن تقديم أسلحة وذخيرة فعلية للمجهود الحربي الروسي.

وتدعو خطة السلام التي طرحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى انسحاب القوات الروسية، واستعادة حدود ما بعد الاتحاد السوفيتي عام 1991، ومحاسبة روسيا على أفعالها.

ومن المقرر عقد "قمة السلام" في سويسرا في يونيو المقبل، ولكن روسيا لم تتم دعوتها، ورفضت المبادرة ووصفتها بأنها لا معنى لها، وتقول إن المحادثات يجب أن تأخذ في الاعتبار "الحقائق الجديدة المستجدة".

وحضرت الصين بعض المحادثات التحضيرية للقمة وبذلت أوكرانيا جهودا كبيرة لإقناعها بالحضور.