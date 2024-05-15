البنتاغون: المنصة البحرية لنقل المساعدات إلى غزة سيبدأ تشغليها "في الأيام المقبلة"

أعلن البنتاغون أن الميناء العائم الذي بناه الجيش الأميركي من أجل المساعدات إلى غزة سيبدأ تشغيله "في الأيام المقبلة"، وذلك بعدما أرجئ وضعه في الخدمة الأسبوع الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية، في وقت تستمر فيه الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 تشرين الأول.
الميناء العائم الذي باشرت الولايات المتحدة بناءه في الشهر الماضي والذي تبلغ كلفته 320 مليون دولار على أقل تقدير يرمي إلى "إيصال مزيد من المساعدات الإنسانية" إلى قطاع غزة المدمّر والمحاصر.
لكن الأحوال البحرية السيئة جعلت من غير الآمن المضي في عملية ربط المنصة بساحل غزة، ما اضطر الجيش الأميركي إلى نقل جزأي المنشأة التي أنجز بناؤها إلى ميناء أسدود الإسرائيلي.
وسبق أن أشار البنتاغون إلى أن جنودا إسرائيليين سيتولون تثبيت رصيف المنصة بساحل غزة، لإبقاء الجنود الأميركيين بعيدين من أراضي القطاع.
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