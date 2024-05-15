ليبرمان: حركة "حماس" والسنوار يديرون الحرب من الأنفاق أفضل من نتانياهو

نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق أفغيدور ليبرمان، قوله إن "مجلس الحرب يسير بنا نحو الضياع والحكومة لا تخطط لأي شيء"، في وقت تستمر فيه الحرب على غزة منذ 7 تشرين الأول.

وأوضح أن "لا رؤية لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ولا خطة حول كيفية إدارة العمليات"، وقال "نتانياهو أضاع الدعم الدولي لإسرائيل بسبب تخبطه".

وأشار ليبرمان إلى أن "كل ما تفعله الحكومة الإسرائيلية هدفه البقاء سياسيا وقد تسبب إهمالها بشرخ كبير في المجتمع"، مضيفا "حركة حماس ورئيس الحركة في غزة يحيى السنوار يديرون من الأنفاق الحرب أفضل من نتانياهو".

وذكر أن "كل المسؤولين عن الفشل في 7 تشرين الأول يجب أن يرحلوا ومن ضمنهم نتانياهو ووزير الدفاع ورئيس الأركان".

وأشار إلى أنه "يجب عدم تعريض جنودنا للخطر وإقامة منظومة صواريخ بإمكانها ضرب أي هدف في إيران خلال 8 دقائق".

ودعا ليبرمان العضوين في مجلس الحرب بيني غانتس وآيزنكوت إلى "مغادرة مجلس الحرب لأنهما بدون تأثير فيه".