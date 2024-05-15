عبدالله: دراسات معلبة وضغط على البنك الدولي لاعادة العمل بسد بسري

أشار عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، في تصريح له الى انه "في اروقة وزارة الطاقة ومجلس الانماء والأعمار دراسات معلبة وضغط على البنك الدولي لاعادة العمل بسد بسري ،بعد أن قالت الناس في محيط المرج الطبيعي الأجمل والاغنى في لبنان كلمتها".
واضاف عبدالله :"سيتحول المرج محمية طبيعية عاجلا ام آجلا،ولن تنفع أساليب تخويف الناس، مهما اجتهد المقاولون ومن وراءهم".
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