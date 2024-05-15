الجميّل: نقول لنصرالله ان يفتح أبواب البر كي يعود السوريون لانها في يده

تمنى رئيس حزب الكتائب النائب النائب سامي الجميّل، عشية الجلسة النيابية المخصّصة لملف النزوح السوري، ان "يستوعب الجميع ان ملف النزوح السوري وجودي بالنسبة للبنان، ومستقبله ومستقبل الأجيال وكلنا نرى الأرقام وكيف ان الموضوع يتحوّل إلى مشكلة بنيوية في لبنان وأتمنّى أن نترفّع عن المزايدات والكلام خارج الصحن ليس وقته الآن".

ورأى في تصريح لقناة الـmtv، أن "الآن وقت النتائج، نريد نتائج ملموسة ولا شيء يمنع اليوم من حل الملف لأن هناك إجماعًا لبنانيًا على ان اللاجئين باتوا مهاجرين اقتصاديين يجب ان يعودوا الى بلدهم"، معتبرا أن "هناك قوانين ترعى ملف النزوح يجب أن تطبّق لأنه في حال طبّقت فإن 80% من الوجود السوري يعود الى سوريا، لماذا لا تطبّق القوانين؟ السؤال يجب ان يوجّه الى ميقاتي والحكومة".

ولفت الى ان "الموضوع الثاني هو موضوع الهبة الاوروبية فما هي شروطها؟ لا أحد منا اطّلع على النص ويجب ان نعرف ما هي التزامات الدولة مقابل المليار يورو قبل الموافقة".

وأضاف ردًا على الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله الذي طلب فتح البحر امام النازحين، "نقول لنصرالله ان يفتح أبواب البر كي يعود السوريون الى سوريا، لان أبواب البر في يده، وهو ممسك بالمعابر غير الشرعية ويستلم الحكومة ويجب ان نذكّر بأن الحكومة مكوّنة من حزب الله وحلفائه ونحن في المعارضة غير ممثلين فيها وبالتالي قرار الحكومة بيد حزب الله، وبيده ان يقفل الحدود أمام السوريين الوافدين الى لبنان ويفتحها أمام عودة السوريين الى بلادهم وبرأيي هذا أسهل من فتح البحر".

وفي ما يتعلق بخفض مستوى التمثيل اللبناني في مؤتمر بروكسل بعد الرسالة السورية، اعتبر أن "هذا دليل على أن حزب الله والنظام السوري يتحكمان بقرار الحكومة اللبنانية ولهذا السبب لا تطبق الحكومة القوانين ولا تعيد السوريين الى بلدهم لان النظام السوري يريد إبقاءهم في لبنان".