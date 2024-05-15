كامل الوزير: مفيش حد خالد في مكانه بكرا هنمشي

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، ثقته في قدرة الكوادر الحالية بالوزارة على تولي المسئولية في أي وقت، مشيرا إلى تواجد حوالي 6 مساعدين للوزير على الأقل، مؤهلين لتولي زمام الأمور.

وقال خلال لقاء لبرامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، إن الوزير الناجح هو من يخلق صفًا ثانيًا قادرًا على استكمال المسيرة، معقبا:« أنا جاهز في أي وقت أسيب الوزارة وأمشي، لكن النهاردة هتلاقي ما لا يقل عن 5 أو 6 مساعدين للوزير جاهزين للمسئولية».

وضرب أمثلة على وجود كوادر مؤهلة في جميع قطاعات وزارة النقل، مثل النقل السكك الحديدية والمترو، والنقل البحري، والموانئ البرية، مؤكدًا على وجود مساعدين أو معاونين أو مستشارين إلى جانب رؤساء الهيئات في كل قطاع.

وتابع:«مش شطارة تمشي وبعدين المكان يخرب، ويقال المكان سقط علشان فلان مشي، يبقى العيب فيه لأنه مقدرش ينقل خبرته، مفيش حد خالد في مكانه بكرا هنمشي؛ لكن لما نمشي نسيب مكان قوي عنده خطط ينفذها».

وردا على تساؤل الإعلامي أحمد موسى حول نسبة ما تحقق من الوعود التي قطعها على نفسه للشعب المصري منذ توليه وزارة النقل، قال:« أنا حققت من 70 إلى 75 % من اللي كنت عايزة، سبب التأخير طن الحديد كان بـ 12 ألف ‏جنيه أصبح اليوم بـ 48 مقدرش أنفذ سواء في 2022 أو العام الحالي أو القادم نفس المعدلات اللي نفذتها في حتى 2021‏».

وشدد على ضرورة التكيف مع هذه الظروف الحالية، في ظل إجراءات الدولة للسيطرة على التضخم والتقشف المالي، متابعا:« لازم نتفاعل مع توجهات الدولة بتقليل الاعتماد على موازنة الدولة و القروض، ومع ذلك مفيش ولا مشروع توقف -مش أنا بس- كل الحكومة، كل مشروع تعدى 70% أو 50% لازم يخلص».