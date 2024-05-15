الرئيس العراقي يشدد على أهمية ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد

ياسر رشاد - القاهرة - شدد الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد اليوم الأربعاء، على أهمية ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد، مؤكدا أنه المنطلق لتحقيق التنمية الشاملة، وتطور الاقتصاد والاستثمار والقيام بالمشاريع الاستراتيجية التي تخدم المواطنين وتحسن وضعهم المعيشي، مشيرا إلى أن العراق يزخر بالطاقات البشرية والكفاءات والخبرات.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العراقي، في قصر السلام ببغداد، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عثمان ديون، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي.

وأكد رشيد - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أهمية تعزيز العلاقات بين العراق والبنك الدولي، مشددا على ضرورة العمل على توطيد التعاون والتنسيق المشترك في القطاع المالي والنقدي والفني وبما يعزز الاقتصاد العراقي.

وأشار إلى أن العراق أمام مرحلة وآفاق جديدة من النمو والتطور الاقتصادي، مؤكدا أن البرنامج الوزاري للحكومة يتضمن تنفيذ مشاريع البناء والإعمار وتطوير البنية التحتية.

من جانبه، أشاد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتقدم الذي تم تحقيقه، مستعرضا عمل البنك الدولي بالعراق في مجالات المياه والطاقة والحد من البطالة.

الاتحاد الأوروبي يُدين تفاقم القتال في مدينة الفاشر بالسودان

أدان الاتحاد الأوروبي بشدة تفاقم أعمال القتال في ضواحي مدينة الفاشر بالسودان وداخلها، مؤكدًا أن هذا الأمر يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي أصلاً ويترك تأثيرًا مأساويًا على المدنيين في السودان.

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة، أننا ندين بشدة الهجمات العشوائية ونشعر بقلق بالغ إزاء نقص الإمدادات الطبية والأدوية في مستشفى الفاشر الجنوبي، وهو المستشفى الوحيد العامل في الولاية بأكملها.

وذكر البيان أننا نذكّر الأطراف المتحاربة بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي بحماية المدنيين. إن منع الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية يعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.

ودعا أطراف النزاع للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وغير مشروط ودون عوائق إلى كامل الأراضي والسكان.. وتابع: "لقد روعنا أن نقرأ من مكتب تنسيق الشئون الإنسانية أنه حتى الآن في عام 2024، لم تصل سوى 39 شاحنة إنسانية إلى الفاشر، مما يحد بشكل كبير من تدفق المساعدات ويحرم مئات الأشخاص المحتاجين من المساعدة المنقذة للحياة".

وحث الاتحاد الأوروبي، في ختام بيانه، جميع الأطراف على إنهاء النزاع المسلح في جميع أنحاء السودان ووقف تصعيد الأعمال العدائية حول الفاشر.. وقال: "إننا لا نزال ملتزمين بضمان محاسبة أولئك الذين يرتكبون الفظائع والمسئولين الذين يعيقون إيصال المساعدات الإنسانية ويفشلون في التزاماتهم بحماية المدنيين، على أفعالهم. والاتحاد الأوروبي سيواصل استخدام أدواته بالكامل، بما في ذلك العقوبات المستهدفة لوقف ثقافة الإفلات من العقاب في البلاد والتحرك نحو إيجاد حل سلمي للصراع".