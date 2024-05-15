خلف من مجلس النواب: أطلب اعتبار هذه الجلسة استكمالًا للجلسة السابقة وانتخاب رئيس للجمهورية

ذكر النائب ملحم خلف، خلال الجلسة النيابية لمناقشة الهبة الأوروبية، أنّ "تواجدنا هنا اليوم فرصة لنا جميعًا لاعطاء شعبنا جرعة من التفاؤل في تحمّلنا المسؤولية، في مواجهة خطر النزوح السوري والعدوان الإسرائيلي الذي يطال قرانا وأهلنا في الجنوب".

وشدد على أنّه "علينا أن نسترد الدولة العادلة والمدخل إلى ذلك انتخاب رئيس الجمهورية"، وقال: "أطلب اعتبار هذه الجلسة استكمالًا للجلسة السابقة وانتخاب رئيس للجمهورية".

وأوضح خلف أنّ "انتخاب رئيس الجمهورية يتبدى على أي أمر سواه ويفرض علينا الشروع حالاً بانتخاب الرئيس، على أنْ تتتالى الدورات دون انقطاع حتى انتخاب الرئيس العتيد. ولا خشية من اتباع هكذا امر لأنّ من المفترض أنّ مسؤولية النواب لن تسمح بعدم اتمام هذا الانتخاب في أيام، كي لا يتعطل المجلس".