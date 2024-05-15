أفادت قناة "الجزيرة" القطرية، عن إطلاق 40 صاروخًا من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى وإصبع الجليل.
وأفادت قناة "المنار"، بأنّ ثكنة "برانيت" الإسرائيلية في مرمى صواريخ "بركان".
هذا، واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي جبل بلاط في أطراف الناقورة.
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