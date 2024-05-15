أمير الكويت بعد أداء الحكومة للقسم: غايتنا تحقيق نهضة شاملة للكويت وسنحاسب من يقصر في عمله

اشار أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح بعد أداء الحكومة للقسم، الى اننا "في مرحلة جديدة من العمل الجاد والعطاء اللامحدود"، مؤكدا اننا "سنواصل السير في سبل الإصلاح التي ارتضيناها". ورأى انه "ينبغي ترسيخ مبادئ العدل والشفافية والمصارحة".

ولفت الى اننا "أقسمنا على الذود عن حريات المواطنين ومصالحهم وأموالهم". وتوجه الى الحكومة الجديدة، قائلا "عليكم البذل لتحقيق إنجازات فعلية على أرض الواقع". وشدد على اننا "متمسكون بثوابتنا القوية ووحدتنا الوطنية". واوضح ان "غايتنا تحقيق نهضة شاملة لكويت الحاضر والمستقبل"، مؤكدا اننا "سنحاسب من يقصر في أداء عمله".