سامي الجميل: لا يجوز ان يجتمع المجلس النيابي الا لانتخاب رئيس للجمهورية وللاسف بتنا في مخالفة للدستور

أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، في كلمة له خلال جلسة مجلس النواب أنه "لا يجوز ان يجتمع المجلس الا لانتخاب رئيس للجمهورية وللاسف بتنا في مخالفة للدستور من فترة طويلة"، معتبرا انه "لا يمكن ان نتعاطى مع اهل الجنوب وكأننا غير معنيين بما يحصل في الجنوب وهذا موضوع سيادي له علاقة بسيادة الدولة".
وقبيل الجلسة، اكد الجميل ان "لا مساومة على موضوع النازحين وقدّمنا أغلى ما عندنا لمواجهة أي شكل من أشكال التوطين في لبنان وسنقيّم طرح الحكومة بناء على ما سيتضمنه".
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