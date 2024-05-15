خارجية روسيا: لن تتمكن أيّ أسلحة غربية من إنقاذ نظام زيلنيسكي من الانهيار وسيتم تدميرها بالكامل

أشارت وزارة الخارجية الروسية، إلى أنّ زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى كييف "تُثبت أن الوضع على الجبهة يثير قلق إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن".
وأكّدت أنّه "لن تتمكن أيّ أسلحة غربية من إنقاذ نظام الرئيس الأوكراني فولوديمري زيلنسكي من الانهيار وسيتم تدميرها بالكامل".
وأمس، ذكر وزير الخارجية الأميركي، خلال لقائه زيلينسكي في كييف، أنّ المساعدات العسكرية الأميركية "في طريقها" إلى أوكرانيا.
وجاءت هذه الزيارة غير المعلنة بعد أسابيع من إقرار الكونغرس الأميركي بعد طول تأخير، حزمة مساعدات ضخمة لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت عن تقدم للجيش الروسي في "عمق" الدفاعات الأوكرانية في خاركيف، والسيطرة على بلدة جديدة في المنطقة، في وقت يشن فيه الجيش هجومًا بريًا في خاركيف.
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