ذكرت النائب بولا يعقوبيان، أنّ "واجبنا الدستوري اليوم أن ننتخب رئيسًا للجمهورية".
وأوضحت، خلال الجلسة النيابية بشأن الهبة الأوروبية وملف النزوح السوري، أنّ "هذه المرة الأولى التي تنعقد جلسة في طابع رقابي، ولم تكن لتنعقد لولا طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي".
وذكرت يعقوبيان، "أننا نريد عودة سريعة ولائقة لكل السوريين وتراعي كل الشروط الإنسانية"، موضحة أنّ "النظام السوري يضع العراقيل أمام هذه العودة".
وقالت: "لن يتوقف هذا السيل (النزوح السوري) ما لم نعالج مجراه أوّلًا عبر الحدود التي يُراد لها أن تبقى مستباحة".
كانت هذه تفاصيل خبر يعقوبيان: نريد عودة سريعة ولائقة لكل السوريين والنظام السوري يضع العراقيل أمام عودتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.