جميل السيد: الفوضى هي العنصر المخيف في موضوع النزوح وسببتها الحكومات المتعاقبة التي لم تقم بدورها

اشار النائب جميل السيد، في كلمة له خلال جلسة مجلس النواب، الى انه "قبل هذه الجلسة تحركت جمعيات وسفارات واتصلت بنواب للتحريض على هذه الجلسة، وجمعينا نعلم نوع المساعدات التي تصل الى هذه الجمعيات"، مؤكدا انه "لا يحقّ لأحد أن يتعرّض لأيّ نازح سوري من خارج القوانين اللبنانية وهذه مسؤولية الدولة".

ورأى السيد انه "لو لم يُقتل باسكال سليمان وآخرون من بعده على يد سوريين ربما لما كانت تجري الجلسة اليوم وموضوع النازحين ليس موضوع أعداد أو موضوعًا سياسيًّا إنّما موضوع فوضى".

وشدد السيد على ان "الفوضى هي العنصر المخيف الاساسي في موضوع النزوح وسببتها الحكومات المتعاقبة التي لم تقم بدورها في ضبط هذا الموضوع رغم وجود مذكرة مع المفوضية العليا لشؤون النازحين".