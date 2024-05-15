الاتحاد الاوروبي: إذا واصلت إسرائيل عمليتها العسكرية في رفح سيضع ذلك ضغطا شديدا على علاقة الاتحاد بها

دعا الاتحاد الأوروبي، في بيان، "إسرائيل إلى إنهاء عمليتها العسكرية في رفح في جنوب قطاع غزة فورا"، محذرا من أن "عدم القيام بذلك من شأنه أن يقوّض العلاقات مع التكتل".

وجاء في بيان صادر عن منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل باسم التكتل، أنه "إذا واصلت إسرائيل عمليتها العسكرية في رفح، سيضع ذلك حتما ضغطا شديدا على علاقة الاتحاد الأوروبي بإسرائيل".