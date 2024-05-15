دعا الاتحاد الأوروبي، في بيان، "إسرائيل إلى إنهاء عمليتها العسكرية في رفح في جنوب قطاع غزة فورا"، محذرا من أن "عدم القيام بذلك من شأنه أن يقوّض العلاقات مع التكتل".
وجاء في بيان صادر عن منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل باسم التكتل، أنه "إذا واصلت إسرائيل عمليتها العسكرية في رفح، سيضع ذلك حتما ضغطا شديدا على علاقة الاتحاد الأوروبي بإسرائيل".
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الاوروبي: إذا واصلت إسرائيل عمليتها العسكرية في رفح سيضع ذلك ضغطا شديدا على علاقة الاتحاد بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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