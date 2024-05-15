مصطفى حمدان زار سفير الصين: نؤكد على أهمية المواقف الصينية المتقدمة في نصرة الحق الفلسطيني

زار أمين "الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين- المرابطون" مصطفى حمدان، مقر سفارة الصين في لبنان، حيث التقى السفير الصيني تشيان منجيان.
وأكد مصطفى حمدان على "أهمية المواقف الصينية المتقدمة، في نصرة الحق الفلسطيني، في إقامة دولته الشرعية، والسعي الدائم في المحافل الدولية، لوقف ما يجري من عدوان على الشعب الفلسطيني في فلسطين، وبالتحديد في غزة".
ونوّه حمدان بدور الكتيبة الصينية في قوات اليونيفيل، وحرصها على مساعدة أهل الجنوب، في مختلف المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وتطبيق قرارات الأمم المتحدة، ونشر الأمن والسلام في جنوب لبنان، رغم الظروف القاسية والخطرة التي تمر بها المنطقة.
وشكر حمدان السفير الصيني على "مشاركته في حفل التكريم، للدول المؤيدة للقضية الفلسطينية".
بدوره، أكد السفير الصيني على "دور الديبلوماسية الصينية الفعال، في الوقوف مع الحقوق المشروعة للشعوب، وخاصة الشعب الفلسطيني، وسعي الصين الدائم إلى إنماء وتطوير القدرات الاجتماعية والاقتصادية، للدول النامية، من أجل مساهمتها في التقدم والازدهار العالمي".
وعلى الصعيد اللبناني، شدد منجيان على "وجوب انتخاب رئيسًا للجمهورية، وحفظ الأمن والاستقرار الداخلي، وتطوير العلاقات اللبنانية الصينية، ثقافيًا واقتصاديًا واجتماعيًا".
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