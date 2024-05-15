الجميل: لترحيل السوريين غير الشرعيين الى سوريا ومن واجبات الدولة السورية ان تستقبلهم

أكد رئيس "حزب الكتائب" النائب سامي الجميل، في كلمة له خلال جلسة مجلس النواب أن "هناك وعي لخطورة الكارثة التي نعيشها وقد تؤدي الى تغيير بنيوي في لبنان"، لافتا الى انه "حصلت اجتماعات عدّة وصدرت اوراق عدّة واجماع على الحل وتطبيق القوانين يكفي لإراحتنا من 80% من المشكلة لان هناك 80% من السوريين غير الشرعيين وككتائب قدّمنا ورقة اقتراحات".

ودعا الجميل، لضبط الحدود وترحيل السوريين الذين خالفوا القوانين ودخلوا بطريقة غير شرعية، معتبرا ان "المشكلة الاساسية لماذا لا تطبّق القوانين رغم الاجماع اللبناني؟ والقوانين لا تطبق اذا لم يكن هناك قرار سياسي".

وتابع :"القرار السياسي موجود لدى من يسيطر على الحكومة وهو فريق سياسي معروف ونحن كمعارضة خارجه"، مضيفا :"في الحكومة هناك فريق سياسي من لون واحد وبالتالي المسؤولية تقع على هذا الفريق الذي يملك القرار ويمتنع عن تطبيق القانون".

ولفت الى انه "لا حرب في سوريا ومعظم المناطق اصبحت آمنة وبالتالي كل المنطق الانساني لم يعد موجودا"، مشيرا الى ان "السوريين قادرون على العودة ولكن قبل ان نفتش كيف نشق البحار ونقوم بمشكلة مع العالم لماذا لا نفكر ب "البوسطات" التي اسهل لها ان تنقل النازحين غير الشرعيين الى الحدود ومن واجبات الدولة السورية ان تفتح أبوابها لمواطنيها".

واضاف :"اول قرار ترحيل السوريين غير الشرعيين الى سوريا ومن واجبات الدولة السورية ان تستقبلهم وما المانع الى الآن من ان نعيد السوري غير الشرعي الى الحدود وندخله الى بلاده؟!