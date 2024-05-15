البعريني: نؤيد التوصيات التي اقترحت بالامس بما خص ملف النزوح السوري

أكد النائب وليد البعريني خلال الجلسة النيابية، انه "نؤيد التوصيات التي اقترحت بالامس بما خص ملف النزوح السوري"، متمنيا "التعاون من الدولة اللبنانية بما خص وجود أشخاص من عكار في قبرص تتم محاكمتهم هناك".
وأمس، عقد لقاء تشاوري في مجلس النواب عشية الجلسة المخصصة لمناقشة موضوع الهبة الأوروبية، بعيدًا عن الإعلام، بهدف وضع تصور موحّد لاطار مسوّدة القرار أو التوصية التي ستصدر عن الهيئة العامة حول ملف النزوح السوري.
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