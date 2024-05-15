اشار النائب هادي أبو الحسن، في كلمة له، خلال جلسة مجلس النواب الى ان "النقاش وإن أتى متأخّرًا فإنّ ما يهم هو أن نظهّر هذا المشهد بموقف وطني جامع نبتعد فيه عن التسويات في ملف أكثر ما نحتاج فيه إلى الوضوح في الموقف والحزم في القرار".
ودعا أبو أبو الحسن لإصدار توصية واضحة وخطة لحلّ أزمة النزوح ويجب تسليم الداتا كاملة إلى الأمن العام اللبناني والبدء بمسح شامل ومعرفة عدد الولادات السنوية للنازحين السوريين، مؤكدًا على ضرورة الطلب إلى الحكومة اللبنانية التنسيق مع الحكومة السورية في ضبط الحدود على الجانبين وتحديد الأماكن الآمنة التي تسمح بعودة النازحين غير الحائزين على إجازات عمل.
كما طالب ابو الحسن بإعادة المساجين السوريين إلى بلدهم مع كلّ ما تحمله هذه الخطوة من عواقب سلبيّة على لبنان ما لم يتم ضبط الحدود جيّداً منعًا لعودتهم مرّة أخرى بطريقة غير شرعية، داعيا الى دعم الجيش وتوفير المعدات له ولن نوفر جهداً للضغط وتأمين عودة النازحين السوريين إلى بلدهم والمطالبة بالتعويض على لبنان على الخسائر التي تكبّدها.
وشدد على ضرورة قيام سفراء الدولة اللبنانية في الخارج بإيصال صوت لبنان للدول المعنية وللقيام بحملة إعلامية واسعة ونقل طلب لبنان طرح ملف عودة النازحين السوريين إلى القمة العربية.
كانت هذه تفاصيل خبر أبو الحسن: لإصدار توصية واضحة وخطة لحلّ أزمة النزوح ويجب تسليم الداتا كاملة إلى الأمن العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.