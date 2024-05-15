الصادق: الحلّ الوحيد يكون بانتخاب رئيس والمشكلة في ما يخصّ ملف النزوح السوري هي في الداخل

اشار النائب وضاح الصادق، في كلمة له خلال جلسة مجلس النواب الى "اننا نعلم أنّ القرار ليس هنا في مجلس النواب والمصائب في السنوات الأخيرة كانت كثيرة ورغم ذلك لم نقم بجلسات لمعالجتها"، معتبرا ان "مافيا التهريب المدعومة من السلطة السياسية وبعض الضباط يجب معالجتها والمسؤولية تقع على الحكومة ويجب العمل على تعزيز الجهود الدبلوماسية من أجل تأمين الأموال اللازمة لملف النزوح

وشدد الصادق على ان "الحلّ الوحيد يكون بانتخاب رئيس والمشكلة في ما يخصّ ملف النزوح السوري هي في الداخل".