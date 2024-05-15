"النشرة": المخيمات الفلسطينية في لبنان أحيت الذكرى الـ76 لنكبة فلسطين

أفاد مراسل النشرة في صيدا، بان "المخيمات الفلسطينية في لبنان أحيت الذكرى الـ76 لنكبة فلسطين، حيث جرى تنظيم سلسلة من الوقفات والنشاطات والاعتصامات كتعبير عن التمسك بحق العودة ورفض التوطين، فيما تحولت الذكرى إلى مناسبة لمطالبة المجتمع الدولي بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة".

ونظمت "منظمة التحرير الفلسطينية" في منطقة صيدا، وقفة أمام شعبة حركة "فتح"، حيث رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات تؤكد على حق العودة وتحدث فيها عضو الأمانة العامة للتنظيم الشعبي الناصري أبو جمال عيسى، ممثلة الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية في لبنان ليلى سليمان وأمين سر حركة "فتح" وفصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" في منطقة صيدا ماهر شبايطة.

ووصفت الكلمات العدوان الإسرائيلي على غزة بأنها "حرب إبادة جماعية" تجري منذ ثمانية أشهر على مرأى ومسمع من العالم أجمع، مؤكدة على التمسك بحق العودة ورفض التوطين.