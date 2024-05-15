بيان لوزير البيئة حول القرارات المتضمنة إرشادات مفصلة حول عمليات جمع النفايات والنقل والتخلص النهائي منها

اشار وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين، في بيان، الى ان "صدر عن رئاسة مجلس الوزراء التعميم رقم 15/2024 إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات في شأن تطبيق القانون رقم 80 تاريخ 10/10/2018 (الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة)، وتحديدا القرارات الصادرة عن وزارة البيئة والمنشورة في العدد 13 من الجريدة الرسمية تاريخ 28/3/2024 والمتضمنة إرشادات ومعايير مفصلة حول عمليات الجمع والنقل والفرز والتسبيخ والتفكك البيولوجي وإنتاج الوقود من النفايات، والتفكك الحراري، والتخلص النهائي من النفايات، بالإضافة إلى إجراءات وأصول تطبيق الفصل الثاني (منشآت استرداد و/أو معالجة النفايات الخطرة و/أو التخلص النهائي منها) من الباب الثالث من مرسوم تحديد أصول إدارة النفايات الخطرة (رقم 5606 تاريخ 11/9/2019)). وذلك حرصا على تأمين المعايير والتجانس المطلوبين في إدارة قطاع النفايات الصلبة للوصول إلى الإصلاح البيئي المنشود. طالبا من جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات التقيد بمضمون هذه القرارات والحرص على تطبيقها خاصة عند اجراء المناقصات وتوقيع العقود، وبشكل عام في جميع الأمور الإدارية والقانونية ذات الصلة.

يمكن الاطلاع على هذه القرارات على الرابط التالي:

http://www.pcm.gov.lb/arabic/listingandpdf.aspx?pageid=21173

أرقام القرارات وتواريخها:

قرار وزارة البيئة رقم 24/1 تاريخ 18 آذار 2024 (المعايير والشروط الدنيا المتعلقة بعملية الجمع والنقل) - والذي كان قد سبقه التعميم رقم 4/1 تاريخ 17/11/2022 (للبلديات واتحادات البلديات والقائمقامين والمحافظين بشأن دفاتر الشروط النموذجية لعملية كنس وجمع النفايات الصلبة) والمنشور في العدد 53 من الجريدة الرسمية تاريخ 8/12/2022.

قرار وزارة البيئة رقم 25/1 تاريخ 18 آذار 2024 (المعايير والشروط الدنيا المتعلقة بعمليّة الفرز الميكانيكي)

قرار وزارة البيئة رقم 26/1 تاريخ 18 آذار 2024 (المعايير والشروط الدنيا المتعلقة بعمليّة التسبيخ والتفكك البيولوجي)

قرار وزارة البيئة رقم 27/1 تاريخ 18 آذار 2024 (المعايير والشروط الدنيا المتعلقة بعمليّة إنتاج الوقود من النفايات)

قرار وزارة البيئة رقم 28/1 تاريخ 18 آذار 2024 (المعايير والشروط الدنيا المتعلقة بعمليّة التفكّك الحراري)

قرار وزارة البيئة رقم 29/1 تاريخ 18 آذار 2024 (المعايير والشروط الدنيا المتعلقة بعملية التخلص النهائي من النفايات)

قرار وزارة البيئة رقم 30/1 تاريخ 18 آذار 2024 (المواصفات الفنية لكل نوع من المطامر الصحية)

قرار وزارة البيئة رقم 35/1 تاريخ 19 آذار 2024 (تحديد إجراءات وأصول تطبيق الفصل الثاني (منشآت استرداد و/أو معالجة النفايات الخطرة و/أو التخلص النهائي منها) من الباب الثالث من مرسوم تحديد أصول إدارة النفايات الخطرة (رقم 5606 تاريخ 11/9/2019))".