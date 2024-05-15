ياسين ياسين: لضرورة ضبط الحدود والعمل على القضاء على شبكات التهريب والبدء بتصنيف النازحين

أكد النائب ياسين ياسين في كلمة له، خلال جلسة مجلس النواب أن "المتضرر الأكبر ممّا يحصل هو المجتمع والاقتصاد اللبناني والاتحاد الأوروبي يسعى إلى تقييد الهجرة غير الشرعية عبر تقديم المليار يورو للبنان من دون أن يهتمّ للأضرار التي يتكبّدها لبنان جراء النزوح السوري".
وشدد ياسين على "ضرورة ضبط الحدود والعمل على القضاء على شبكات التهريب والبدء بتصنيف النازحين وعلى المجتمع الدولي تحمّل مسؤوليته تجاه هذه المشكلة لجهة ترحيل النازحين إلى سوريا أو بلد آخر والتنسيق لوقف النزوح الاقتصادي المستمرّ".
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