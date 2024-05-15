أردوغان: إسرائيل لا تهاجم غزة فقط بل تهاجمنا أيضا وحماس تدافع من الخط الأول

اشار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الى ان "إسرائيل لا تهاجم غزة فقط بل تهاجمنا أيضا وحماس تدافع من الخط الأول"، مؤكدا اننا "سنستمر بالوقوف إلى جانب حماس التي تحارب دفاعا عن أراضيها".

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