وزير خارجية مصر: موقفنا بشأن اتفاقية السلام مع إسرائيل مرتبط بتطورات الأحداث والمصالح المصرية

ذكر وزير خارجية مصر سامح شكري، أنّ "موقفنا في ما يتعلق باتفاقية السلام مع إسرائيل مرتبط بتطورات الأحداث والمصالح المصرية"، وذلك على خلفية الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة وفي ضوء التصعيد الإسرائيلي في مدينة رفح.

ولفت، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية"، إلى أنّ "هدم إسرائيل للبنية التحتية في قطاع غزة وجعله غير قابل للحياة أمر مثير للقلق"، مشددًا على أنّ "التصريحات الإسرائيلية بشأن رفض حل الدولتين تحتاج إلى تضافر الجهود الدولية للخروج من هذه الأزمة".

وأوضح شكري أنّه "يجب إدخال المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح، لكن دخول القوات الإسرائيلية للمعبر عرقل وصول المساعدات"، وقال: "على إسرائيل تحمل مسؤوليتها كدولة احتلال وإدخال المساعدات إلى غزة عبر المعابر التي تربطها بالقطاع"، مضيفًا "السؤال لماذا تغلق إسرائيل معابرها مع غزة إن لم تكن تمارس سياسة التجويع وهذا يعد جريمة حرب".

وشدد على أنّه "لا يمكن إدخال المساعدات عبر معبر رفح في ظل وجود عمليات عسكرية فيه"، مؤكدًا أنّ "التصريحات الإسرائيلية بشأن التنسيق مع مصر بخصوص العمليات العسكرية في رفح غير صحيحة".