سكاف: النزوح السوري خطر وجودي على لبنان والاتفاق مع المفوضية الأوروبية يجب أن يؤمن المصلحة الوطنية

ذكر النائب غسان سكاف، أنّ "هناك من اعتمد ​سياسة​ الاستسلام وتجاهل ضرورة تنظيم النزوح السوري".

ولفت، في كلمة له في الجلسة النيابية بشأن الهبة الأوروبية وملف النزوح السوري، إلى أنّ "النزوح السوري أصبح يشكّل خطرًا وجوديًا على لبنان".

وأشار إلى أنّه "كان على المجلس النيابي أخذ المبادرة للاطلاع على المضمون الحقيقي للاتفاق بين المفوضية الاوروبية والحكومة والتعامل معه بمسؤولية"، موضحًا أنّ المناقشة بشأن الهبة الأوروبية داخل المجلس النيابي "واجب"، مؤكدًا أنّ الاتفاق "يجب أن يؤمّن المصلحة الوطنية".