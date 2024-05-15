ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت قيادة عمليات بغداد القبض على 13 متهما، بينهم عصابة "نساء" للاتجار بالبشر، وضبط عدد من الأسلحة والأعتدة ومواد أخرى ممنوعة.

وذكرت القيادة في بيان لها على "فيسبوك" اليوم الأربعاء، أن العملية الأمنية تمت بالتعاون بين القطاعات الأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية العراقية والقطعات الملحقة بها، و بإسناد استخباري.

وأضاف البيان: "تمكنت القوات خلال الـ24 ساعة الماضية، من القبض على 13 متهما وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم عصابة تتكون من امرأتين وفق المادة 5 من قانون الاتجار بالبشر، تم اعتقالهما داخل شقة في حي الإعلام بجانب الكرخ، وآخرين بالجرائم (المنظمة والجنائية، المخدرات، السرقة، وحيازة الاسلحة الغير مرخصة، ومخالفين لشروط الإقامة والجنسية)".

وتابع: "بالإضافة إلى ضبط أسلحة وأعتدة ومواد أخرى ممنوعة، وذلك في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد".

بينهم عصابة من النساء.. عمليات بغداد تعتقل 13 شخصا بتهمة الاتجار بالبشر

أعلنت قيادة عمليات بغداد القبض على 13 متهما، بينهم عصابة "نساء" للاتجار بالبشر، وضبط عدد من الأسلحة والأعتدة ومواد أخرى ممنوعة.

وذكرت القيادة في بيان لها على "فيسبوك" اليوم الأربعاء، أن العملية الأمنية تمت بالتعاون بين القطاعات الأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية العراقية والقطعات الملحقة بها، و بإسناد استخباري.

وأضاف البيان: "تمكنت القوات خلال الـ24 ساعة الماضية، من القبض على 13 متهما وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم عصابة تتكون من امرأتين وفق المادة 5 من قانون الاتجار بالبشر، تم اعتقالهما داخل شقة في حي الإعلام بجانب الكرخ، وآخرين بالجرائم (المنظمة والجنائية، المخدرات، السرقة، وحيازة الاسلحة الغير مرخصة، ومخالفين لشروط الإقامة والجنسية)".

وتابع: "بالإضافة إلى ضبط أسلحة وأعتدة ومواد أخرى ممنوعة، وذلك في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد".

أخطر مهربي البشر.. سلطات كردستان تعلن اعتقال "العقرب"

أعلن جهاز آسايش إقليم كردستان، القبض على "أكبر مهربي البشر" المعروف بـ "العقرب" بناء على طلب من الشرطة الدولية (الإنتربول).

وأوضح الجهاز في بيان أن قواته، بعد متابعة وتحقيق بناء على تبادل معلومات استخبارية وطلب من الشرطة الدولية (الإنتربول)، تمكنت يوم 12 مايو من القبض على "أكبر المهربين والمتاجرين بالبشر باسم (ب. ك. م) المعروف بـ (العقرب) وتقديمه إلى القضاء".

وألقي القبض على المتهم وفق المادة 5 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012.

من هو "العقرب"؟

"العقرب" هو اللقب الذي يطلق على شاب كردي يدعى برزان مجيد وفق وسائل إعلام أوروبية، تقول إنه "المتهم الأول" بتهريب عدد كبير من المهاجرين إلى دول أوروبا.

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية، أشار "العقرب" إلى أنه لا يمكنه تحديد عدد المهاجرين الذين نقلهم عبر القنال الإنكليزي، قائلاً: "ربما 1000، وربما 10000 شخصاً. لا أعرف، فلم أحصيهم".

وبحسب معلومات وسائل الإعلام البريطانية، فقد سيطر الشاب وعصابته لسنوات على نقل المهاجرين إلى داخل بريطانيا بالقوارب والشاحنات، وتقاضوا عن كل شخص نقلوه بالقارب أكثر من 7500 دولار.

وأقر في مقابلة مع "بي بي سي" بأنه كان أحد أكبر المهربين الذي أشرفوا على تهريب المهاجرين من بلجيكا وفرنسا إلى بريطانيا بين عامي 2016 و2019.

وبيّن أن المهاجرين يتوسلون به لنقلهم إلى أوروبا، قائلاً: لم يجبرهم أحد. لقد كانت إرادتهم. كانوا يتوسلون إلى المهربين قائلين: نرجوكم، من فضلكم افعلوا هذا من أجلنا".

كيف اكتشف أمره؟

عند وصول المهاجرين إلى بريطانيا كانت الشرطة تفحص هواتفهم المحمولة، وكان معظمهم يحملون رقم "العقرب"، ومن هناك بدأت التحقيقات.

مارتن كلارك، وهو ضابط كبير في وكالة مكافحة الجريمة (NCA)، لفت في تصريحات لوسائل إعلام بلاده أن الضباط علموا بأن الرقم يعود لكردي عراقي اسمه "برزان مجيد".

الشاب الذي وصل بنفسه إلى بريطانيا عام 2006 عندما كان يبلغ 20 عاماً عن طريق التهريب بواسطة شاحنة، قضى فترات في السجن لإدانته بتهم مختلفة مثل حيازة الأسلحة والمتاجرة بالمواد المخدرة.

في 2015، رحّلت بريطانيا برزان مجيد إلى العراق ليبدأ بعد فترة قليلة تهريب البشر إلى أوروبا، وفق وسائل الإعلام البريطانية.

خلال عمليات نفذتها الشرطة خلال عامين، مثل 26 من أعضاء العصابة أمام القضاء في بريطانيا وفرنسا وبلجيكا، لكن "العقرب" تمكن من الهرب دائماً.

وفي بلجيكا، حكم على برزان مجيد غيابياً وأدين بـ 121 تهمة تتعلق بتهريب البشر، وفي أكتوبر 2022، حُكم عليه بالسجن لعشر سنوات، وغرامة قدرها 968 ألف يورو.