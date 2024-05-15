مدير عام مستشفيات غزة: وقف إمداد الوقود عن مستشفيات غزة يهدد بوقف خدماتها بالكامل

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مدير عام مستشفيات غزة محمد زقوت، اليوم الأربعاء أن وضع المستشفى الأوروبي في قطاع غزة "استثنائي" و"خطير"، في ظل تعمد قوات الاحتلال وضعه في حالة أزمة دائمة لأنه يعد المستشفى الوحيد الذي يقدم خدمات صحية متكاملة بالقطاع.

وأوضح زقوت - في مداخلة لقناة (الحرة) الأمريكية - "إن المستشفى الأوروبي كان يحتاج 3 آلاف لتر سولار يوميا، ولكن مع غلق معبر رفح، توقف هذا الإمداد تماما"، لافتا إلى أن وقف إمداد الوقود عن مستشفيات غزة يهدد بوقف خدماتها بالكامل.

وأشار إلى أنه تم إمداد المستشفى الأوروبي حاليا بكميات محدودة من الوقود لإعادة تشغيله مرة أخرى، لافتا إلى أن هناك صعوبة كبيرة في الوصول للمستشفى الإندونيسي بسبب القصف المستمر.

وقال "إن المستشفى الخيري يقدم الخدمة في منطقة شمال غزة بالإضافة إلى المستشفى الأهلي، وجار إعادة تشغيل مستشفى ناصر في خان يونس الذي يعمل بشكل جزئي في الوقت الحالي".

وأضاف أن الطواقم الطبية تعمل تحت خط النار في جميع مشافي القطاع في ظل وجود قصف عنيف، لافتا إلى أن هناك ساعات قليلة فقط تفصل بين القصف وعملية الإخلاء.

وحول اتهام إسرائيل بعدم صحة إحصاءات القتلى والجرحى الفلسطينيين، وهو ما نفته منظمة الصحة العالمية، أوضح زقوت أن السجلات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية والمستشفيات، واضحة ومكشوفة للجميع بكل شفافية، وبياناتها دقيقة، فهناك ما يزيد على 25 ألف شهيد تم تسجيلهم بشكل رسمي، في حين لا يزال هناك 10 آلاف قتيل تحت الأنقاض لم يتم تسجيلهم حتى الآن.. مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي لم يجهز المستشفيات الميدانية التي قال إنه سيستحدثها في منطقة المواصي.

مُفتي الديار الفلسطينية يُحذر من خطورة حرب دينية تلوح في الأفق

حذر المُفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، اليوم /الأربعاء/، من حرب دينية تلوح في الأفق؛ لأسباب جلية وعلى رأسها العدوان على المسجد الأقصى المبارك، والسماح للمستوطنين المتطرفين باقتحامه، ورفع أعلام دولة الاحتلال في ساحاته، وتأدية طقوس تلمودية في باحاته، إضافة إلى إعاقة دخول المصلين المسلمين إليه.

وأوضح المفتي، في بيان صادر عنه، أن تصاعد اقتحامات جنود الاحتلال والمُستوطنين للمسجد الأقصى المبارك يمثل عدوانًا صارخًا يهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني والسياسي، لخلق واقع جديد فيه، مؤكدا أن هذه الاقتحامات لن تنال من قدسية المسجد الأقصى المبارك، ومن كونه مسجدًا للمسلمين وحدهم؛ لكنها تعبر عن الكثير من أوجه العدوان، مُحملًا سلطات الاحتلال عواقبها التي تزيد نار الكراهية والحقد في المنطقة وتؤججها، وتندرج في إطار إطباق السيطرة الاحتلالية على المسجد الأقصى.