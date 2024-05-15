يصل إلى مطار القاهرة.. تفاصيل تنفيذ 5 محطات مترو أنفاق في العام المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، أن الوزارة بصدد التخطيط والدراسة للبدء في تنفيذ ربط محطة هليوبوليس المطار عن طريق المترو.

وأضاف وزير النقل، أن هذه المرحلة تشمل ربط محطات: "هليوبلس، والحجاز، والكلية الحربية، ومنطقة شيراتون إلى مطار القاهرة"، لافتا إلى أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على الدراسات اللازمة لهذه المرحلة للبدء في تنفيذها العام المقبل.

وأعلنت وزارة النقل والمواصلات، تشغيل 5 محطات المترو بالخط الثالث اليوم الأربعاء، تجريبي للركاب بعد الانتهاء من عملية الإنشاء.

وانطلقت عملية التشغيل للمحطات الجديدة في تمام الساعة الخامسة من صباح اليوم أمام الجمهور بالخط الثالث للمترو.

وبحسب وزارة النقل، فإن المحطات الجديدة للمترو هي: "التوفيقية، ووادي النيل، وجامعة الدول العربية، وبولاق الدكرور، ومحطة جامعة القاهرة".

ووفقا للوزارة، فإن المحطات التي تم تشغيلها اليوم هي محطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو التي تقع بنطاق محافظة الجيزة بمناطق العجوزة والدقي والمهندسين وبولاق الدكرور.

ويبلغ طول الجزء الأخير المقرر تشغيله 7.1 كيلو مترات، والممتد من محطة التوفيقية حتى جامعة القاهرة مرورًا بشارع وادي النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور.

ويشمل هذا الجزء 5 محطات 3 محطات نفقية هي "التوفيقية - وادي النيل - جامعة الدول" ومحطة سطحية وهي بولاق الدكرور، ومحطة علوية وهي جامعة القاهرة، بعد الانتهاء بنجاح من فترة التشغيل التجريبي بدون ركاب لهذا الجزء.