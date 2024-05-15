محفوظ: لإعطاء تلفزيون لبنان حق البث المجاني لكافة المباريات الدولية الرياضية

لفت رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، الى أن "كافة اللبنانيين يشكون من إمكانية متابعة الأقنية الرياضية cablevision، وحصريا Bein sport عبر فرض تكلفة عالية سواء في المنازل أو المطاعم".

واوضح في بيان، أن "هذا الأمر يخالف القانون المرئي والمسموع رقم 382/94 الذي ينص على مجانية البث التلفزيوني وعلى احترام حق المواطن في الاعلام والاستعلام خارج أي ضغوط او نفقات أو عبر احتكار ايصال المعلومة إلى المشاهد".

وأمل من الحكومة "التدخل لمصلحة المواطن وتطبيق القوانين المرعية أو على الأقل إعطاء تلفزيون الدولة حق البث المجاني لكافة المباريات الدولية الرياضية وترك الخيار للمواطن أو للمؤسسات في الإشتراك أو عدمه".

وفي هذا السياق، لفت نظر القضاء اللبناني إلى "التدخل لحماية حقوق المواطن ووقف المخالفات القانونية الجائرة".