علي حسن خليل: التعاطي الدولي بملف النازحين يجب أن يكون داخل سوريا وليس في لبنان

أكد النائب علي حسن خليل خلال الجلسة النيابيةـ "اننا أمام قضية وطنية وليس صحيحا كل ما يحكى بشأن التمويل فمنذ 2011 حتى اليوم لم يسجل في قيود الدولة دولارا واحدا من الجهات المانحة".
واضاف :"نحن ايجابيون مع الدول الاوروبية ولكن يجب ان نخاطبهم من منطلق الصادقة بمسؤولية والتعاطي الدولي بالملف يجب أن يكون داخل سوريا وليس في لبنان وعلينا التواضع والتحدث مع سوريا بشأن الأزمة".
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