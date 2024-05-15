معوض: أولوية النظام السوري عدم إعادة السوريين والأسباب معروفة

أشار النائب ميشال معوّض، في كلمة له من مجلس النواب الى ان "​سياسة​ المفوضية الأوروبية هي حماية أوروبا من الهجرة غير الشرعية وأولوية النظام السوري عدم إعادة السوريين والأسباب معروفة".

واكد معوض أن "أولويّة الحكومة اللبنانية يجب أن تكون حماية لبنان والشعب اللبناني والاقتصاد والهوية وهذا ما يجب أن يستند إليه الموقف الموحّد اليوم"، معتبرا ان "المطلوب فقط تطبيق القانون اللبناني لأن النزوح السوري بمعظمه هو موجات اقتصادية لا علاقة له باللجوء ويجب منع تمويل أيّ سوري غير لاجئ".