سفيرة كندا التقت المطران ابراهيم مؤكدة استمرار الدعم الكندي للجيش اللبناني وللبنانيين في لبنان وداخل كندا

لبى رئيس أساقفة الفرزل وزحلة للروم الملكيين الكاثوليك، المطران ابراهيم مخايل ابراهيم، دعوة سفيرة كندا ستيفاني ماكولم إلى لقاء مع وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي وذلك في منزل السفيرة في بيروت.

وقدمت جولي تحليلاً مفصلًا عن التحديات السياسية والأمنية في لبنان، مؤكدة "خشيتها من توسع النزاع في المنطقة ولبنان"، مشيرة إلى "ضرورة وقف إطلاق النار وتطبيق القرارات الدولية وإيجاد حلول سلمية. كما تناولت العقبات التي تعترض المبادرات الدولية، مُلمّحة إلى ضعف الأمل في حل سياسي مستدام. كما عبّرت عن تفهمها للوضع اللبناني وأهمية انتخاب رئيس للجمهورية".

وشددت على "استمرار الدعم الكندي للجيش اللبناني وللبنانيين في لبنان وداخل كندا".

بدوره، عرض المطران إبراهيم لجولي "أوضاع زحلة والبقاع وأزمة النازحين والأوضاع الاقتصادية والمعيشية الخانقة، وسلمها رسالة تفصل كل هذه المواضيع وغيرها مطالبا خصوصا بضرورة دعم الجيش اللبناني".