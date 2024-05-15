الارصاد الجوية: الطقس غدا صاف الى قليل الغيوم مع استقرار في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان "يكون الطقس غدا، صافيا الى قليل الغيوم مع استقرار في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال حيث تلامس معدلاتها الموسمية".

واشارت الى ان "طقس ربيعي مستقر ومعتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية والتي تبدأ بالارتفاع اعتبارا من بوم غد الخميس حيث تلامس معدلاتها بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ومن المتوقع ان تتأثر المنطقة تدريجيا يوم الجمعة بكتل هوائية حارة نسبيا مصدرها شمال افريقيا وشبه الجزيرة العربية تؤدي الى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها وتستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل".

ولفتت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان، اليوم، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، يتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية اعتبارا من بعد الظهر. وطقس الخميس، صاف الى قليل الغيوم مع استقرار في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال حيث تلامس معدلاتها الموسمية".

وذكرت أن "طقس الجمعة صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية مع انخفاض في نسبة الرطوبة. والسبت قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي طفيف في درجات الحرارة في المناطق الداخلية وتبقى دون تعديل على الساحل".