بلينكن: سنرسل مساعدة عسكرية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة ملياري دولار

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في كييف، "مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة ملياري دولار لمساعدة هذا البلد على صد الهجمات الروسية لا سيما في شمال شرق البلاد".
وأتى الاعلان عن المساعدة في مؤتمر صحافي مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا بعد أسابيع على إقرار واشنطن حزمة مساعدات لأوكانيا بقيمة 61 مليار دولار تأخر اعتمادها من جانب الكونغرس لأشهر.
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