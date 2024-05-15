القوات الروسية تدمر مستودعًا للوقود وورشة لإنتاج قطع الصواريخ في نيكولايف

ياسر رشاد - القاهرة - صرح منسق العمل السري بمقاطعة نيكولايف سيرغي ليبيديف، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الروسية قصفت مستودعًا للوقود ومواد التشحيم، وورشة لإنتاج أجزاء الصواريخ وموقف مركبات مدرعة.

وقال ليبيديف لمراسل "سبوتنيك": "حققت الضربات أهدافها في نيكولايف بشكل جيد للغاية، وتم تدمير مستودع للوقود ومواد التشحيم وورشة لإنتاج قطع غيار للصواريخ والطائرات المسيرة وموقف سيارات عسكرية".

وأضاف محاور الوكالة: "تم نقل سبعة وثلاثين جريحاً إلى مصح دوبكي السابق، والذي تم تحويله إلى معسكر للجيش؛ وفيه مشرحة وبرادات للموتى".

وبحسب قوله، فإن عددًا كبيرًا من سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان، وأن وحدات الإطفاء لا تستعجل الاقتراب لإخماد الحرائق بسبب توالي الانفجارات، وأرفق المحاور حديثه بصور تظهر أعمدة ضخمة من الدخان.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية أسقطت طائرة حربية من طراز "ميغ-29" تابعة لنظام كييف، وضربت أهدافا في 135 منطقة أوكرانية.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليومي، أن "وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية سيطرت على مواقع أكثر فائدة، وهزمت القوى البشرية والمعدات التابعة للكتيبة 58 مشاة آلية، واللواء الميكانيكي 72 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 128 في مناطق ستارومايورسكوي، وأوروزاينوي، وفوديانيوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 140 فردًا عسكريًا، ومركبتي مشاة قتالية، وثلاث سيارات، ومدفع هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر عيار 152 ملم.

وضرب الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية من دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات المسلحة الروسية، تجمعات القوى العاملة والمعدات للعدو في 135 منطقة.

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة من طراز "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، و40 طائرة من دون طيار، وأربعة صواريخ مضادة للرادار من طراز "هارم" أمريكية الصنع، و12 صاروخًا أمريكيًا من طراز "أتاكمز" و"توتشكا – يو"، بالإضافة إلى 45 صاروخًا أمريكيًا.