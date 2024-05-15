أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، أننا "استهدفنا بقذيفة مضادة للدروع دبابة "ميركافا" في شارع أبو العيش في معسكر جباليا، واستهدفنا بقذيفتين أفراد مبنى تعتليه قوة إسرائيلية خاصة مقابل عيادة الوكالة في مخيم جباليا".
بدورها، أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن "مجاهديها تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية خاصة بقذيفة "TBG" مضادة للأفراد في محور التقدم شرقي مدينة جباليا شمالي قطاع غزة، ودكوا مرابض مدفعية العدو شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل، واستهدفوا جرافة صهيونية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" شمال المقبرة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر "سرايا القدس" و"القسام": نفذنا عمليات ضد أهداف إسرائيلية في جنوب وشمال قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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