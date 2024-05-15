القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا المدمرة الأميركية "ميسون" وسفينة "ديستيني" في البحر الأحمر

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أنها "نفذتِ عمليةً عسكريةً استهدفتِ المدمرةَ الأميركيةَ "ميسون" في البحرِ الأحمرِ وذلكَ بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً".

كذلك أعلنت القوات المسلحة، أنها "القواتُ البحريةُ والقوةُ الصاروخيةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ نفذوا عمليةً مشتركةً استهدفتْ سفينةَ (Destiny) في البحرِ الأحمرِ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً".

وأوضحت أن "الاستهدافُ السفينةِ جاءَ بعدَ انتهاكِها قرارَ حظرِ مرورِ السُّفِنِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ وذلكَ بتوجهِهَا إلى ميناءِ أُمِّ الرشراشِ في 20 نيسان الماضي بأسلوبِ الخداعِ والتمويهِ بادعاءِ توجهِهَا إلى ميناءٍ آخر، إلا أنّها كانتْ تحتَ الرصدِ والمتابعةِ من قواتِنا المسلحةِ"، مشددةً على أنه "تم توجيهُ التحذيراتِ إليها بعدمِ دخولِ موانئِ فلسطينَ المحتلةِ فأصرّتْ على انتهاكِ قرارِ المنعِ فأصبحتْ في قائمةِ السُّفُنِ المستهدفةِ والممنوعةِ منَ الإبحارِ في مِنطقةِ عملياتِ القواتِ المسلحةِ اليمنية".

وأكدت القوات، أنها "بعونِ اللهِ ثمَّ بدعمِ وتأييدِ شعبِنا اليمنيِّ العظيمِ وكافةِ أحرارِ الأمةِ مستمرةٌ في تنفيذِ عملياتِها العسكريةِ نُصرةً للشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ ودفاعاً عنِ اليمنِ العزيز، وأنَّ هذه العملياتِ لنْ تتوقفَ إلا برفعِ الحصارِ ووقفِ العدوانِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة".