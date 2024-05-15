"رويترز": إسرائيل طلبت من مصر فتح الحدود أمام سكان غزة وتم رفض الطلب

أفادت وكالة "رويترز"، بأن "إسرائيل طلبت من مصر فتح الحدود أمام سكان غزة وتم رفض الطلب".

وفي وقت سابق من اليوم، ذكر وزير خارجية مصر سامح شكري، أنّ "موقفنا في ما يتعلق باتفاقية السلام مع إسرائيل مرتبط بتطورات الأحداث والمصالح المصرية"، وذلك على خلفية الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة وفي ضوء التصعيد الإسرائيلي في مدينة رفح.

ولفت، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية"، إلى أنّ "هدم إسرائيل للبنية التحتية في قطاع غزة وجعله غير قابل للحياة أمر مثير للقلق"، مشددًا على أنّ "التصريحات الإسرائيلية بشأن رفض حل الدولتين تحتاج إلى تضافر الجهود الدولية للخروج من هذه الأزمة".

وأمس، أعلن مسؤول مصري بحسب ما نقلت عنه قناة "القاهرة" الإخبارية، أن "إغلاق معبر رفح ناجم عن التصعيد الإسرائيلي وليس مسؤولية القاهرة"، لافتاً الى ان "مصر أبلغت إسرائيل بخطورة استمرار عرقلة وصول المساعدات إلى غزة".