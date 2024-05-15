عبد الساتر دعا خرّيجي مدرسة "الفرير مون لا سال" إلى تنشئة أولادهم على القِيَم والحياة المستقيمة

أشار راعي أبرشية بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر، خلال قداس في كنيسة مدرسة "الفرير مون لا سال" عين سعادة أقامته رابطة قدامى المدرسة في ذكرى القديس جان باتيست دو لاسال، الى "حياة الرهبنة التي ارتضاها الإخوة (الفرير) ونذروا حياتهم لتعليم الفقراء، ونشر المعرفة الدراسية في العالم".

ودعا عبدالساتر، الخرّيجين، إلى "العمل على تربية أولادهم تربية موازية ومماثلة للتربية المسيحيّة والمدنية في المدرسة، وتنشئتهم على القِيَم والحياة المستقيمة".

ولفت الى أن "هذه المدرسة التي تثبت يومًا بعد يوم أنها أهدت الوطن ومجموعة كبيرة من البلدان طاقات بشرية يساهمون في إعلاء شأن وطنهم والبلدان التي يعملون فيها، من خلال المهن التي اختاروها لخوض حياة على هذه الارض، من دون أن يتخلوا عن التعاليم الروحية والإنسانية التي أكسبتهم إياها على مقاعدهم الدراسية".