الخطيب: لضرورة أن يخرج اللبنانيون من العقد الطائفية الى رحاب المواطنة

التقى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، النائب والوزير السابق ناجي البستاني، وتم البحث في تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة والتشديد على "تعزيز التضامن الوطني في مواجهة العدوان الاسرائيلي على لبنان".

ولفت الخطيب الى ان "لبنان في حالة حرب مع العدو الصهيوني، تستدعي وحدة الموقف الوطني في مواجهة العدوان وتعزيز التضامن الوطني مع النازحين والصامدين في قراهم وبلداتهم"، وأكد ان اللبنانيين "متضامنون في الدفاع عن لبنان، بيد أن بعض القوى المرتبطة بمصالح خارجية تثير النعرات الطائفية وتحرض على المقاومة، الامر الذي لا يخدم المصلحة الوطنية بل يستفيد منها العدو"، مشددا على "ضرورة التمسك بمنظومة القيم الدينية والوطنية واصلاح النظام السياسي واقامته على اساس المواطنة المرتكزة على احترام القانون والتساوي في الحقوق والواجبات بمنأى عن الانتماء الطائفي والمذهبي".

واستقبل الخطيب وفدا من "تجمع متقاعدي المصالح المستقلة والمؤسسات العامة"، أطلعوه على "الظلم اللاحق بحقهم جراء انهاء عقودهم وعدم استفادتهم من التقاعد وعدم اعطائهم حقوقهم"، وسلّموه رسالة بمطالبهم بإعادة احتساب التعويضات وإخضاعهم لنظام التقاعد.

ورحّب الشيخ الخطيب بالوفد في مقر المجلس "الذي يحرص على حقوق العمال وإنصافهم"، مبدياً تعاطفه مع قضيتهم واستعداده "لمتابعتها مع الجهات المختصة، لا سيما أن الموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين مع الدولة كانوا الخاسر الأول من الانهيار الاقتصادي".

وشدّد على "ضرورة أن يخرج اللبنانيون من العقد الطائفية الى رحاب المواطنة لإنقاذ لبنان من حالة اللااستقرار والتنازع الطائفي ومعالجة الانهيار الاقتصادي ومواجهة العدوان الصهيوني الذي يستهدف كل اللبنانيين".